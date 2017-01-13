Из-за гололеда в нескольких районах Симферополя образовались пробки

Из-за гололеда на дорогах Симферополя образовались пробки в районе Хошкельды и Москольца. Проехать не может крупногабаритный транспорт, который препятсвует движению легковых автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Подконтрольная Кремлю администрация города отчиталась об «усиленной работе» коммунальных служб. Сообщалось о работе пяти машин, которые посыпают дорогу песчано-солевой смесью.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта. Ожидается снег, мокрый снег, местами дождь, гололед на дорогах, а также порывы ветра до 15-20 м/с.