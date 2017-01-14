Национально-культурные общества Севастополя проведут празднование Старого Нового года

Представители общественных организаций, которые входят в состав «Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя» (АНКОС) 14 января проведут традиционный ежегодный вечер, посвященный празднованию Старого Нового года.

Об этом Крым.Реалии сообщили представители национально-культурных обществ.



Мероприятие состоится в городском Культурно-информационном центре в Камышовой бухте. В ходе празднования представители национально-культурных обществ города будут поздравлять собравшихся от имени общественных организаций, а также исполнят новогодние и праздничные песни на национальных языках.



В АНКОС входят около трех десятков национально-культурных обществ аннексированного Севастополя, в том числе белорусское, польское, немецкое, греческое, армянское, грузинское, мордовское, марийское, крымскотатарское и другие. Председателем АНКОС является Валерий Милодан.