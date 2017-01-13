Перед заступлением на боевое дежурство феодосийских военных и зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» 14 января окропят святой водой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

«14 января в зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированном в городе Феодосия в Крыму, состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 «Триумф». В ходе торжественных мероприятий представители духовенства проведут обряд освящения личного состава святой водой и молебен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятиях примут участие представители командования 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа, органов государственной власти Крыма, ветеранских организаций, общественности и средств массовой информации.



В середине декабря 2016 года командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа России Виктор Севостьянов утверждал, что в Крыму завершилось перевооружение одного из зенитных ракетных полков на систему ПВО С-400 «Триумф».

Эти зенитно-ракетные комплексы Россия использовала в Крыму в начале сентября 2016 года, в рамках военных учений «Кавказ-2016».

Как сообщается на официальном сайте Минобороны России, комплексы С-400 «Триумф» – система большой и средней дальности нового поколения, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора. Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



