В Крыму зафиксировали еще один случай африканской чумы свиней

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ввел карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в селе Хлебное Советского района Крыма. Соответствующий указ размещен 13 января на правительственном портале аннексированного Крыма.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в личном подсобном хозяйстве Возженникова М. А. (эпизоотический очаг)», – говорится в указе.

В документе также определено, что первая угрожаемая зона установлена в пределах административных границ (радиусом 5 тыс метров от очага) сел Чапаевка, Новый Мир, Хлебное, Николаевка, Коломенское Чапаевского сельского поселения и села Лоховка Красногвардейского сельского поселения Советского района Крыма.

В Советском районе Крыма накануне заявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы у свиней. Запрещается посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на этих территориях; перемещение и перегруппировку животных, их убой, а также реализацию животных, продуктов их убоя и кормов.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием ЧС на полуострове готовится передел рынка.