По статистике в Азовском море больше рыбы вылавливают крымские рыбаки – эксперт

Промышленным выловом рыбы в Азово-Черноморском бассейне больше занимаются крымские рыбаки. Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, однако, эти показатели не совсем точные.

Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым. Реалии высказал начальник Управления аквакультуры, использования водных биоресурсов и международного сотрудничества Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Чуклин.

«По статистике которая есть в открытом доступе, она показывает, что рыбаки Крыма сейчас вылавливают больше.Однако, это немного искаженная статистика, потому что крымчане стали включать в свою статистику вылов в районе Анапы, чего раньше не было», – сказал Чуклин.

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Накануне сообщалось, что на конец 2016 года рыбаками Крыма в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне и внутренних водах полуострова всего добыто более 56 000 тонн рыбы и других водных биоресурсов (ВБР).