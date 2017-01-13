В России следователи не нашли нарушений по делу нападения на офис правозащитников в Грозном

Следственный комитет России в шестой раз отказал в возбуждении уголовного дела против чеченских полицейских, которые не отвечали на звонки во время погрома в офисе «Комитета против пыток» в Грозном, говорится в сообщении на сайте правозащитной организации.

Нападение на офис «Комитета против пыток» в столице российской республики Чечни произошел 3 июня 2015 года. Неизвестные уничтожили документы и оборудование правозащитников, разбили их машину. Полицейские, несмотря на сообщение о погроме, прибыли на место происшествия только примерно через два часа, заявляют правозащитники.

В Следкоме России отказ в возбуждении уголовного дела по факту бездействия правоохранительных органов Чечни объяснили собственным «предположением», что полицейские приняли все меры для своевременного выезда следственно-оперативной группы.

Правозащитники обжаловали решение следователей. По их словам, вывод ведомства «не соответствует фактическим обстоятельствам события», а сама проверка действий чеченской полиции была проведена «неполностью».

В 2014 году офис «Комитета против пыток» в Грозном был сожжен. В этом деле до сих пор никого не задержали, несмотря на опубликованную видеозапись нападения. Дело о погроме в 2015 года в настоящее время приостановлено – в Следственном комитете России также заявляют о невозможности установить личности преступников.