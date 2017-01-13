Визит Байдена в Украину переносится на день

Вице-президент США Джозеф Байден посетит Украину 16 января, а не 15, как объявляли ранее, сообщили Радио Свобода в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Причины переноса визита не сообщили.

Накануне Администрация президента Украины сообщила, что Байден прибудет в Украину 15 января. В Белом доме в США подтверждали визит вице-президента в Украину. Как говорилось в сообщении, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа. Вице-президентом в команде Трампа станет Майк Пенс.

Джозеф Байден в команде 44-го президента США Барака Обамы координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно в телефонном режиме обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действия в Украине, экономические и политические реформы в Украине.