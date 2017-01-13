Запрет на вылов рыбы в Азовском море будет неэффективен без контроля – эксперт

В Украине нет структур, способных осуществлять качественную проверку акватории Азовского моря и ловить браконьеров. Поэтому сейчас запрет на вылов рыбы не даст результатов. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил президент всеукраинского рыболовного общественного объединения «Громада рибалок України» Андрей Нелипа.

«Государственная инспекция давно превратилась в коррупционный орган, на уровне Кабинета министров Украины идет обсуждение концепции реформирования, создания единого природоохранного органа. А что касается органов рыбоохраны, то мы знаем, что с 2015 года они находятся в стадии ликвидации, и мы ожидаем внедрения так называемой структуры «рыбоохранный патруль». Поскольку этого еще не произошло, то, конечно же, эффективного контроля нет», – сказал Нелипа.

По мнению украинских ученых, рыба исчезает из-за загрязнения Азовского моря, а также – браконьерства. Они предлагают запретить хотя бы на 5 лет промышленный лов рыбы в водах Азова. Такое заявление распространила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

В Госрыбагентстве Украины считают, что для сохранения популяции необходимо не прекращать вылов, а договориться с соседней Россией.

«Азовское море является зоной, где промысел ведет Украина и Россия, соответственно, промышленные запасы, лимиты для вылова или необходимость воспроизводства популяции определенного вида рыб определяются учеными обеих стран и согласовываются совместной российско-украинской комиссией. В частности, для ускорения воспроизведения калкана, судака в 2016 году не было выдано квот на промышленный вылов этих рыб», – говорится в сообщении Госрыбагентства Украины.