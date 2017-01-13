В Крыму утверждают, что количество туристов на Новый год удвоилось

В период новогодних праздников в Крыму побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году, сообщает 13 января пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма полуострова.

По данным ведомства, больше всего отдыхающих посетили Южный берег Крыма – 72,5% от общего количества туристов, Западное побережье Крыма – 13%, Восточное побережье Крыма – 12,5%, другие регионы – 2%.

«В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетило 87,1 тысяча туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла порядка 43 тысяч отдыхающих», – отметил глава министерства Сергей Стрельбицкий.

В ведомстве отмечают, что всего в 2016 году Крым посетили 5 миллионов 573,5 тыс. туристов, что на 21,2% выше уровня 2015 года.

Ранее заместитель министра транспорта России Виктор Олерский заявил, что Министерство транспорта России предлагает ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах.