Севастопольское предприятие оштрафовали на миллион рублей за взятку

В аннексированном Севастополе суд оштрафовал ООО «Авалон» на один миллион рублей за попытку дачи взятки силовику. Об этом 13 января сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры города.

«В ноябре 2015 года гражданин, действуя в интересах ООО «Авалон», пытался передать должностному лицу правоохранительного органа взятку в сумме 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за несоставление протокола об административном правонарушении, а также за дальнейшее общее покровительство деятельности указанного юридического лица», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что мужчину задержали во время передачи денег. В отношении него возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, по которому проводится предварительное следствие.

В отношении ООО «Авалон» возбудили административное дело за незаконную передачу в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением.

По результатам его рассмотрения юридическое лицо – ООО «Авалон» –привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 миллион рублей, отметили в ведомстве.