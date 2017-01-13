«Крымхлеб» не будут приватизировать – Гоцанюк

В аннексированном Крыму не рассматривают приватизацию предприятия «Крымхлеб». Об этом заявил вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гоцанюк, сообщает пресс-служба крымского правительства.

«Для меня, правительства и всех жителей Крыма стратегическими объектами являются как «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», так и «Крымхлеб», для нас это важно. Все имущество, принадлежащее «Крымхлебу», есть и будет в собственности Крыма. На сегодняшний день предприятию необходима модернизация оборудования и замена устаревших технологий. Ремонт оборудования и закупка нового требует капитальных вложений – или за счет собственных средств предприятия, или инвестиций. Каким образом будут заходить инвестиции, я еще не готов сказать, но есть предприятия, которые готовы инвестировать в «Крымхлеб», – сказал Юрий Гоцанюк.

Он также сообщил, отметили в ведомстве, что уже прошел ряд совещаний с директором «Крымхлеба». На последнем совещании Гоцанюк дал поручение руководству изучить возможности вложения собственных оборотных средств предприятия в развитие или же принять решение о необходимости привлечения заемных средств – в виде банковских кредитов, инвестиций или из других источников.

«Мы будем обговаривать будущее предприятия – улучшение конкурентоспособности, уменьшение себестоимости продукции, модернизации производства и так далее. Если предприятие сможет работать за счет своих собственных оборотных средств, значит оно будет работать самостоятельно. Но я, как человек, понимающий и знающий немного технологию производства, понимаю, что предприятие сегодня не в полном объеме обладает материальными и финансовыми ресурсами для модернизации своего производства», – пояснил Гоцанюк.

Ранее подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил без изменений решение Керченского городского суда в отношении руководителя ГУП РК «Крымхлеб» за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего муниципального служащего.

«Крымхлеб» был «национализирован» в ноябре 2014 года по решению подконтрольного Кремлю парламента Крыма «с целью обеспечения продовольственной безопасности».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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