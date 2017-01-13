Национальная полиция Украины продолжает расследование убийства Павла Шеремета

Национальная полиция Украины продолжает расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Что касается убийства Шеремета, работа продолжается. Будем готовы – обязательно проинформируем», – сказал заместитель начальника Национальной полиции Украины Александр Вакуленко.

В ноябре 2016 года народный депутат из фракции «Народный фронт», внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко выразил надежду, что до конца года будет конкретный результат (расследования – КР) в этом деле.

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. В полиции сообщали, что над расследованием обстоятельств убийства работает 50 специалистов, основная версия гибели Шеремета – его профессиональная деятельность.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х – 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал также на радио «Вести».