Пинчук утверждает, что не ставит под сомнение украинский статус Крыма

Украинский олигарх Виктор Пинчук, ранее предлагавший Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией», утверждает, что не ставит под вопрос украинский статус аннексированного Крыма. Соответствующее заявление Пинчука опубликовано в колонке на сайте «Украинской правды» 13 января.

«Меня обвиняли в готовности отдать Крым и отказаться от принципа территориальной целостности страны. Это ложь», – утверждает Пинчук и приводит цитату из его статьи в газете The Wall Street Journal, где утверждается: «при том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе».

Виктор Пинчук утверждает, что «ни на миг не ставит под вопрос украинский статус полуострова».

«Но какие-то претензии к моей статье я воспринимаю, наверное, с чувством вины. Я имею в виду острую реакцию крымских татар и других граждан Украины, живущих на полуострове, но оставшихся верными стране. Для них вопрос «когда вернется Крым» – не геополитическое уравнение, а реальные страдания от оккупации или рана от потерянной Родины. Мне следовало учитывать это, подбирая слова. Каждый день без Родины – это боль, а я пишу о 15-20 годах», – пишет Пинчук.

«На Донбассе по-прежнему льется кровь. И это нужно остановить. Здесь мы должны пойти на компромисс. Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма – компромиссов быть не может. Крым – украинский. Аннексия – незаконна. Оккупация – временная. И здесь – без компромиссов», – добавил украинский олигарх.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко раскритиковала публикацию украинского олигарха Виктора Пинчука и отметила, что не считает идеи Пинчука реалистичными.

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в колонке для издания The Wall Street Journal статью, в которой утверждает, что Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные.