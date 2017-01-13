Радио Крым.Реалии. Полуостров в боевой готовности. Зачем Крыму система С-400?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о заступлении на боевое дежурство в Крыму ракетного полка с системой ПВО С-400 «Триумф».

Почему полуостров превращается в военную базу, какие задачи может выполнять боевое подразделение с новым вооружением и от кого должна защищать Крым система противовоздушной обороны?

На эти вопросы ответят генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко и российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Ведущий: Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.