Украина призвала ОБСЕ не признавать изменений в статусе Крыма и Севастополя

Украина призвала все страны и международные организации не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и Севастополя. Соответствующее заявление главы Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Артура Герасимова обнародовал Блок Петра Порошенко в Фейсбуке 13 января.

Как сообщается, заявление было сделано по итогам окончательного отчета Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания России 18 сентября 2016 года.

«Призываем все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь и воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут быть интерпретированы, как признание любого изменения статуса Крыма, как это указано в резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», – говорится в заявлении.

Как сообщается, «четким сигналом российской оккупационной власти о неминуемой ответственности за совершенные преступные деяния стало принятие 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», которая осудила системные нарушения прав человека, осуществляемые российской оккупационной властью, в том числе внесудебные казни, похищения, политически мотивированные преследования жителей Крыма».

Украинская сторона отметила, что, руководствуясь этим документом, международное сообщество должно «усилить давление на Россию для полного соблюдения ею прав человека на территории Крыма и Севастополя и выполнения своих обязанностей, как оккупационной власти, в соответствии с нормами и принципами международного права».

«Призываем международное демократическое общество солидарно выступить против попыток легитимизировать оккупацию АР Крым и Севастополя, путем включения лиц, избранных на временно оккупированных территориях в российские парламентские делегации в ПА ОБСЕ и другие международные организации. Призываем также воздержаться от взаимодействия с российскими парламентскими делегациями на двустороннем уровне, в случае включения в их состав лиц, избранных в Государственную думу Федерального собрания России в результате незаконных выборов во временно оккупированных АР Крым и Севастополе», – говорится в сообщении.

Также украинская делегация призвала ОБСЕ решительно осуждать любые попытки легитимизировать, прямо или косвенно, грубые нарушения принципов и обязательств ОБСЕ, совершенные Россией «путем попытки аннексии и оккупации части суверенной территории Украины».

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила состоявшиеся 18 сентября 2016 года выборы в Госдуму России на территории аннексированного Крыма.