В Сербии задержали подозреваемых в причастности к возможной попытке переворота в Черногории

В Сербии подтвердили задержание двух граждан этой страны, подозреваемых в участии в вероятной попытке переворота в соседней Черногории в 2016 году. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как сообщили Балканской службе Радио Свободная Европа в Министерстве внутренних дел Сербии, двух человек: Предрага Богичевича и Немана Ристича – задержали по подозрению в причастности к попытке переворота, о которой Черногория заявила в октябре 2016 года. Черногория добивалась от Сербии задержания и выдачи двух человек.

Неман Ристич в декабре 2016 года привлек внимание общественности, появившись на фото вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который тогда находился в Белграде.

В Черногории в октябре 2016 года арестовали около 20 человек и выдали ордера на арест еще двух граждан России и трех – Сербии по подозрению в попытке устроить переворот и сорвать парламентские выборы, чтобы помешать приходу к власти прозападного правительства, поддерживающего вступление Черногории в НАТО.

Прокуроры в Подгорице назвали двух россиян в качестве подозреваемых в организации попытки переворота. В ноябре 2016 года этим двум: Эдуарду Широкову и Владимиру Попову – заочно были предъявлены обвинения в организации преступной группировки с целью убийства тогдашнего премьер-министра Милая Джукановича по плану возможного переворота. Где находятся Широков и Попов, на сегодняшний день неизвестно.

При этом власти Черногории отметили, что не обвиняют Россию как государство в организации попытки переворота.

В России, где выступает резко против будущего вступления Черногории в НАТО, тоже отрицали «официальную причастность» к попытке переворота.

Пророссийские и антизападные оппозиционные партии Черногории назвали сообщение о попытке переворота, обнародованное как раз накануне выборов, фабрикацией власти с целью запугать избирателей и склонить их к поддержке правящей партии, которая и победила на этих выборах.

Правительство Черногории и Североатлантический союз подписали протокол о вступлении страны в НАТО в мае 2016 года. Нынешний премьер-министр Душко Маркович в ноябре прошлого года выразил надежду, что после завершения ратификационных процедур во всех странах-членах НАТО Черногория сможет стать его полноправным членом до конца 2017 года.