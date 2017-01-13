Украинские военные провели учения в Херсонской области

В Херсонской области украинские подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Во время занятий, отметили в пресс-службе, украинские военнослужащие отработали управление и взаимодействие разнородных подразделений: аэрозольная маскировка при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

«Особенностью этих учений было выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей», – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что во время занятий военнослужащие, прошедшие боевую выучку в зоне проведения АТО и имеющие большой опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками различных учебных подразделений.

«При подведении итогов руководством было акцентировано внимание на необходимости совершенствования боевого слаживания расчетов и приобретения практического опыта по боевому применению штатного вооружения и военной техники», – подытожили в пресс-службе оборонного ведомства Украины.

1 декабря 2016 года украинские военные провели контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка (Херсонская область).

Накануне учений в МИД России заявили, что планируемые властью Украины ракетные стрельбы возле админграницы с аннексированным Крымом являются «провокацией», направленной на получение «жесткой реакции» от Москвы. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны России поступали угрозы применить силу в случае проведения Украиной ракетных учений возле Крыма.

Украинские военные сообщали, что учения проводятся в соответствии с планом и требованиями международных норм.