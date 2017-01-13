Мингарелли: Безвизовый режим с ЕС для украинцев будет, они его заслужили

В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвизового режима для Украины, но надеются, что это произойдет в следующие несколько месяцев. Об этом в интервью Радіо Свобода заявил глава представительства ЕС в Украине, посол Хюг Мингарелли.

«Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочно пребывать в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС», – сказал он.

По словам посла, решение в пользу упрощения визового режима для Грузии, принятое в ЕС накануне, является доказательством того, что Евросоюз «движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима для Грузии и Украины».

Как отметил Мингарелли, решение по Грузии принято раньше решения по Украине, потому что между Грузией и ЕС ранее начался процесс обсуждения и внедрения безвизового режима.

«В этом нет никаких политических оснований, уверяю вас. По сути, нет никаких проблем – все соглашаются, что Украина выполнила все необходимые требования, и украинцы имеют право на кратковременные поездки в ЕС без виз», – добавил он.

В декабре 2016 года Евросоюз согласовал обновленный механизм прекращения безвизовых режимов, от которого зависел прогресс по утверждению безвизового режима для Украины и Грузии.

Как пояснил Хюг Мингарелли, Украина теперь должна дождаться формального одобрения этого механизма, после чего состоится «триалог» – консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией – чтобы окончательно согласовать визовую либерализацию для Украины.