«Дела Хизб ут-Тахрир» имеют хорошую перспективу в ЕСПЧ – Украинский Хельсинский союз

Крымские «дела Хизб ут-Тахрир» будут иметь позитивную перспективу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Центр стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) передал в Европейский суд 10 крымских дел, они прошли «первый фильтр» – присвоены номера, в ближайшее время правозащитники ожидают рассмотрения дел по сути. Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 января рассказала юрист Центра стратегических дел УХСПЧ Анастасия Мартыновская.

«Хочу сказать, что за два года, которые мы работаем по крымским делам и готовим их к подаче в Европейский суд по правам человека, мне не довелось ознакомиться ни с одним решением, которое можно было бы назвать обоснованным. Все они явно политические и не отвечают хотя бы формальным требованиям справедливости и отсутствия предубеждений у судьи», – добавила юрист.

Она также отметила, что по наблюдению специалистов Центра, «дела стали жестче», а, с учетом вступления в силу пакета антитеррористических поправок Яровой, сроки наказания в делах по экстремизму и терроризму увеличатся вдвое.

После аннексии Крыма российскими спецслужбами было организовано преследование крымских татар и проукраинских активистов, которые выступали против аннексии полуострова. Арестованы десятки людей, в основном крымских татар из Бахчисарая, Севастополя, Ялты и Симферополя. По обвинению в участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир» арестованы 19 человек.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».