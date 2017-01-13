Эксперты: Россия не сможет технологически справиться с НАТО в Черном море

Россия, в случае возможной эскалации конфликта с западными странами, не сможет «технологически справиться» со странами НАТО в Черном море. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

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«Наращивают силы, готовятся к общеевропейской войне, об этом несколько раз говорил, правда завуалировано, Сергей Шойгу. Он говорил, что борьба за ресурсы и жизненное пространство… Нацистская, в историческом плане, идеология, что нации борются за жизненное пространство. Россия действительно борется за жизненное пространство, во всяком случае, старается его расширить. Западные страны этого не делают. Российские военные готовятся к большой войне и в Черном море, в том числе. Подготовка серьезна, расходуются гигантские деньги, полагаю, что уже до триллиона долларов истратили на перевооружение...Технологически России справиться со странами Запада будет сложно, даже и пытаться это делать незачем», – считает Фельгенгауэр.

Российский эксперт добавил, что до эскалации конфликта между Западом и Россией не дойдет.

«Как в прошлый раз, в холодной войне Россия надорвется расходованием гигантских денег и на этом опять все закончится», – резюмировал Фельгенгауэр.

В свою очередь, генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заметил, что обострение конфликта между Западом и Россией возможно.

«Ситуация в целом на Ближнем Востоке, на востоке Украины, говорит о том, что Владимир Путин пока не останавливается. Другое дело, что с состоянием экономики России, социальной ситуации в стране ему на текущем моменте, на мой взгляд, выгодно с меньшими затратами осуществлять военно-политическое давление на Украину и достигать поставленные свои цели этим путем, дипломатическим давлением», – отметил Романенко.

Россия в аннексированном Крыму 13 января 2017 года привела в боевую готовность зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф». Зенитный ракетный полк Южного военного округа, к которому Россия относит полуостров, заступил на боевое дежурство в районе Феодосии.

В российском военном ведомстве уточнили, что С-400 «Триумф» находится в расположении гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка с прошлого года. В Минобороны России заверили, что «Триумф» на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга России.