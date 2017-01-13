Телепроект «Крым.Реалии»: Повышение цен под елочку

Еще до так называемого «референдума» 2014 года в Крыму российские чиновники и политики обещали крымчанам, что после аннексии жители полуострова ничего не потеряют, а только получат более высокие зарплаты и пенсии и более высокий уровень жизни. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал старт поставкам как будто более дешевого российского газа на полуостров. Однако крымчане с января 2017 года будут платить за газ, электрику, тепло и воду уже по новым, более высоким тарифам.

Какое повышение цен приготовили российские чиновники крымчанам «под новогоднюю елочку» – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Гость программы – управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.