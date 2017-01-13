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Новости

В Керчи не выполнили обещание отремонтировать Горьковский мост до конца 2016 года

Горьковский мост. Керчь

Горьковский мост. Керчь

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Подконтрольные Кремлю власти Керчи не выполнили обещание отремонтировать Горьковский мост до конца декабря 2016 года. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Ремонтные работы на Горьковском мосту в Керчи

Ремонтные работы на Горьковском мосту в Керчи

На сегодняшний день, отмечает издание, ремонтные работы под мостом продолжаются, а на самом мосту появляются ямы и трещины в дорожном полотне.

Ремонтные работы на Горьковском мосту в Керчи

Ремонтные работы на Горьковском мосту в Керчи

В середине декабря 2016 года глава администрации аннексированной Керчи Владимир Подлипенцев заверил, что дорожное покрытие Горьковского моста отремонтируют до 24 декабря 2016 года.

8 декабря 2016 года издание Крым.Реалии сообщало, что в Керчи автомобильный мост, соединяющий центральную часть города с районом завода им. Войкова и Керченской паромной переправой, треснул по шву.

Это не первый подобный случай на Горьковском мосту. Первые трещины здесь появились в 2014 году после аннексии Крыма, в результате увеличения потока грузовых и военных машин, которые ехали в Крым из соседней Россиии через Керченскую паромную переправу и проезжали через мост в центре города.

В Керчи треснул по шву Горьковский мост (видео)
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