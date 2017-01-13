В Керчи не выполнили обещание отремонтировать Горьковский мост до конца 2016 года

Подконтрольные Кремлю власти Керчи не выполнили обещание отремонтировать Горьковский мост до конца декабря 2016 года. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

На сегодняшний день, отмечает издание, ремонтные работы под мостом продолжаются, а на самом мосту появляются ямы и трещины в дорожном полотне.

В середине декабря 2016 года глава администрации аннексированной Керчи Владимир Подлипенцев заверил, что дорожное покрытие Горьковского моста отремонтируют до 24 декабря 2016 года.

8 декабря 2016 года издание Крым.Реалии сообщало, что в Керчи автомобильный мост, соединяющий центральную часть города с районом завода им. Войкова и Керченской паромной переправой, треснул по шву.

Это не первый подобный случай на Горьковском мосту. Первые трещины здесь появились в 2014 году после аннексии Крыма, в результате увеличения потока грузовых и военных машин, которые ехали в Крым из соседней Россиии через Керченскую паромную переправу и проезжали через мост в центре города.

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