Иракская армия отвоевала у ИГИЛ важные правительственные здания Мосула

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле – административный центр провинции Ниневия, ранее занятый экстремистской группировкой «Исламское государство», сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, исламистов также вытеснили сразу из нескольких важных зданий на востоке Мосула: освобождены резиденция губернатора, совет по управлению провинцией и Университет Мосула.

Мосул с 2014 года занят группировкой «Исламское государство». Массированное наступление с целью восстановить контроль над этим городом началось 17 октября 2016 года. Это крупнейшая военная операция в Ираке с тех пор, как американские войска покинули страну в 2011 году.

Иракские правительственные войска ранее вошли в Мосул и пытались закрепиться в восточных кварталах города. Продвижение вглубь Мосула замедлилось из-за действий в более густонаселенных районах, где боевики осуществляют самоубийственное нападения и оставляют мины-ловушки.

Иракские правительственные силы, бойцы курдских отрядов «пешмерга», шиитское ополчение при поддержке Ирана, а также представители сунитских племен наступают на Мосул со всех сторон, чтобы вытеснить боевиков «Исламского государства».