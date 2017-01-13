Адвокат Дегерменджи заявил отвод судье из-за невозможности ознакомиться с делом

В Центральном районном суде Симферополя 13 января в ходе судебного процесса над участниками «дела 26 февраля» адвокат Александр Солодоков, который представляет защиту Мустафы Дегерменджи, заявил отвод судье Сергею Деменоку. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

Заявлению об отводе предшествовало ходатайство Солодкова об отложении судебного заседания в связи с невозможностью осуществлять квалифицированную правовую защиту. Как пояснил адвокат, он подал три заявления о получении протоколов судебных заседаний и два ходатайства об ознакомлении с материалами дела, однако на сегодняшний день с необходимыми документами его так и не ознакомили.

Судья Деменок в свою очередь заявил, что протокол судебного процесса по частям изготавливаться не будет, и выдадут его для ознакомления только после завершения судебного процесса, однако адвокат имеет возможность вести аудиозапись, и, таким образом, никакие его права не нарушены. Что касается необходимости ознакомится с материалами дела, то, по мнению судьи, Солодков сам не предпринимал никаких действий для этого.

«По крайней мере никаких доказательств, что вам кто-то препятствовал ознакомиться, в материалах дела не имеется», – заявил Сергей Деменок.

В этой связи ходатайство об отложении заседания было отклонено.

Примечательно, что это уже не первый отвод, заявленный Солодковым в адрес судьи Деменока. Ранее недоверие к судье было вызвано тем, что он осуществлял правосудие по российскому законодательству с использованием печати украинского суда и, по правовой сути, именем Украины.

Во время визита 26 декабря 2016 года в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

Напомним, в анексированном Крыму продолжается судебный процесс над участниками митинга за единство Украины, который состоялся 26 февраля 2014 года возле Верховной Рады Крыма. Оккупационными властями столкновения между проукраинскими гражданами и сторонниками сеператистов под стенами крымского парламента были расценены как массовые беспорядки. В рамках уголовного дела двое крымских татар уже признаны виновными, еще шестеро, включая заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, находятся на скамье подсудимых. Ни один из участников пророссийского митинга к ответственности не привлекался.