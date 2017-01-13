Политзаключенные в Крыму страдают от переполненности камер, антисанитарии, плохого питания – Курбединов

Крымский адвокат Эмиль Курбединов рассказал об условиях содержания граждан Украины в Симферопольском СИЗО в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам адвоката, заключенные жалуются на переполненность камер, антисанитарию, укусы насекомых, отсутствие нормального питания и медицинского обслуживания. Политическим узникам, многие из которых уже почти год находятся под стражей, не предоставляется возможность свидания с родственниками. Курбединов также сообщил, что заключенных в камерах в два раза больше, чем спальных мест для них: «Люди спят по очереди на койках. Если в камере 10 коек, то там размещено 20 человек».

Подзащитные, по словам адвоката, пожаловались ему на антисанитарию в камерах и отсутствие нормального питания.

«Заключенные могут кушать только то, что приносят им родные и близкие. Еда, приготовленная в СИЗО, ужасная, ее невозможно есть. Ребята говорят, что, когда приносят суп, там плавает кожа с шерстью. Если это каша, то она на таком масле, что через неделю у тебя желудок просто «встанет». Хлеб – полусырой», – рассказал Курбединов.

Он также отметил, что люди в СИЗО Симферополя страдают от укусов блох и клопов.

«У Эмира-Усеина Куку сильная чесотка. Когда он находился в психиатрической лечебнице, его держали в отдельном помещении. Видимо, эти паразиты мутировали, и их невозможно вывести никакими способами», – возмутился адвокат.

В таких условиях, продолжил Курбединов, у многих заключенных появились проблемы со здоровьем, но в СИЗО не могут оказать необходимую медицинскую помощь, так как отсутствуют необходимые медикаменты.

«В медчасти говорят напрямую, что им не присылают те медикаменты из Москвы, которые должны. А возьмем Арсена Джеппарова, которому сделали операцию сами «сидельцы» – удалили фурункул. Когда его отвезли в больницу, он уже совсем плохой был. Его прооперировали и под наркозом обратно кинули в камеру. Ему в больнице даже не дали прийти в себя. Он от наркоза отходил уже в камере», – сообщил Курбединов Крымской правозащитной группе.

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