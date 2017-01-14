Мининформ Украины представит Стратегию информационной реинтеграции Крыма в марте

Министерство информационной политики Украины готовит к презентации Стратегию информационной реинтеграции Крыма на конец марта 2017 года. Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 января рассказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Документ, по замыслу Мининформполитики, должен стать планом действий для украинского правительства в отношении крымской тематики. Так, каждое украинское министерство «будет иметь свой отрезок работы для реализации стратегии», уточнила Джеппар.

«Это коммуникативный документ, который даст возможность понять, как разговаривать с каждой аудиторией: Украина, Крым, мир. Как сделать так, чтобы Крым приблизить к мировой общественности; как сделать так, чтобы украинцы были более активны в крымском направлении. Тут логика простая: если каждый украинец будет искренне переживать за Крым, это будет влиять на политический дискурс – политики будут больше заниматься темой Крыма. И, с другой стороны, чувствительная аудитория Крыма. Это боль, украинцы, которые ощущают себя оторванными от Украины, ощущают, что про них забывают», – пояснила заместитель министра информполитики Украины.

Экспертная группа при Министерстве информационной политики Украины в 2016 году приступила к работе над Стратегией информационной реинтеграции Крыма. К процессу привлечены специалисты Министерства информационной политики, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Национального института стратегических исследований, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Украинского независимого центра политических исследований.