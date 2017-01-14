В Крыму сообщают об изъятии около 4000 бутылок контрафактного алкоголя

В период с 12 декабря по 30 декабря 2016 года в Крыму в результате проверок из незаконного оборота изъяли 3994 бутылки алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства промышленной политики Крыма.

«В ходе проверок установлено 21 факт оборота алкогольной продукции без лицензии, 9 фактов оборота алкогольной продукции с визуальными признаками подделки ФСМ; 3 факта оборота алкогольной продукции без соответствующей маркировки и один факт заполнения организацией журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в нарушение установленного порядка», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении нарушителей законодательства сотрудниками полиции возбуждены административные производства и начато административное расследование.

В начале января сотрудники крымской полиции изъяли более 100 тонн сырья для изготовления суррогатного алкоголя.

30-дневный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции вступил в силу 26 декабря после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.