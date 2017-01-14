Аксенов поручил провести аттестацию сотрудников, работающих в сфере ЖКХ

Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести аттестацию заместителей глав городских администраций, курирующих жилищно-коммунальное хозяйство и, в частности, уборку мусора. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

На встрече с Аксеновым российский министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов назвал низкой квалификацию сотрудников, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и попросил разрешения провести до 1 марта аттестацию заместителей руководителей городских советов, отвечающих за ЖКХ.

«Договорились, во всех муниципальных образованиях произвести оценку уровня квалификации должностных лиц, ответственных за уборку. Протокольное поручение вам будет оформлено», – согласился Аксенов.

Он также поручил Карпову взять под личный контроль схему уборки снега. «Вам взять и держать под контролем схему уборки снега до тех пор, пока системы не начнут работать согласно штатному расписанию и утвержденному графику. В каждом городе такой график и расписание должны быть», – добавил Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».