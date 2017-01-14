В 13 регионах России планируют рассказать о Крыме

В 2017 году в 13 регионах России расскажут о санаторно-курортном и туристическом потенциале Крыма. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма.

В ведомстве отмечают, что презентационные мероприятия, направленные на продвижение крымского туристического продукта, решено провести в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Мурманске, Краснодаре, Ханты-Мансийске, Московской и Ленинградской областях, а также Ставропольском крае.

«Данные регионы были выбраны не случайно. При их выборе мы опирались на анализ привлекательности субъектов России, а также учитывали данные социологического опроса 2016 года, который показал, из каких регионов России к нам чаще всего приезжали туристы», –подчеркнул российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Накануне сообщалось, что в период новогодних праздников в Крыму побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году.