В США объявили о расследовании вмешательств России в американские выборы

Комитет по делам разведки Сената Конгресса США решил расследовать возможные контакты между Россией и американскими политиками в рамках более широкого расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом 14 января сообщает Радіо Свобода.

Как заявили 13 января председатель этого комитета, республиканец Ричард Берр и главный представитель демократов в нем Марк Уорнер, двухпартийное расследование рассмотрит все данные разведывательных служб США о вмешательстве России в ход американских выборов.

Берр и Уорнер добавили, что в ходе расследования будут допрашивать известных чиновников администраций, действующего президента Барака Обаму, который завершает свой срок, и избранного президента Дональда Трампа, который займет должность 20 января.

Главная часть этой работы будет секретной, но сенаторы пообещали проводить и открытые слушания каждый раз, когда это будет возможно.

Как говорится в заявлении сенатского комитета по делам разведки, расследование будет касаться рассмотрения данных, по которым был составлен рассекреченный отчет о вмешательстве России в выборы, вопросов, которые беспокоят контрразведку, в частности, данных о связи между Россией и лицами в США, «связанными с политическими кампаниями».

Неделю назад была обнародована рассекреченная версия отчета разведывательных служб США о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США.