В Севастополе арестовали мужчину, подозреваемого в краже косметики

В Севастополе задержали мужчину, которого подозревают в краже косметической продукции из магазина. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

В ведомстве отмечают, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника.

«Им оказался 29-летний житель города, ранее судимый за кражи и мошенничество. В настоящее время проводится проверка на причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям», – отмечают в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК России «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Злоумышленник арестован.