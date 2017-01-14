В Крыму определили места для купания на Крещение

Для крещенских купаний на территории Крыма будет оборудовано 22 места. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«На Крымском полуострове будет организовано 22 места для крещенских купаний в таких городах, как Симферополь, Алушта, Ялта, Евпатория, Феодосия Судак, Щелкино, Белогорск, Керчь и поселок Мирный», – отмечают в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что от крымского главка МЧС России будет задействовано 80 человек личного состава и около 30 единиц техники, в том числе 7 плавсредств.

МЧС призывают жителей соблюдать правила безопасности при данной погоде и по необходимости не покидать свои дома.