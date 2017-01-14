В Севастополе повысили выплаты на поддержку семей, которые воспитывают детей-сирот

В Севастополе с 2017 года повышаются социальные выплаты для опекунов, которые взяли на воспитание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Об этом 14 января сообщают «РИА Новости Крым».

«В частности, ежемесячные выплаты на содержание подопечного ребенка с 1 февраля этого года увеличивается примерно на 700 рублей – до 15,3 тысяч рублей. Ежемесячное денежное вознаграждение приемному родителю на одного ребенка с 1 января увеличивается почти на 200 рублей – до 7,5 тысяч рублей, на двух детей — почти на 300 рублей – до 10,5 тысяч рублей, на трех детей – с 11,7 тысяч рублей до 12 тысяч рублей, на четырех детей – с 13,2 тысяч рублей до 13,5 тысяч рублей, на пятерых детей – с 14,6 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, на каждого следующего ребенка – примерно на 2,4 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

В начале января пенсионерам Крыма до 28 января пообещали выплатить компенсации в размере пять тысяч рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».