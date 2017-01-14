В Джанкое автомобиль врезался в дерево, водитель погиб – дорожная инспекция

В Джанкое 13 января в результате аварии погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«Водитель автомобиля «ДЭУ Нексия», 1945 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя, не справился с управлением выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель смертельно травмирован», – отметили в пресс-службе.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.