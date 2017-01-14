В Крыму репатриантам хотят передать 121 объект недвижимости

Подконтрольный Кремлю государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма зарегистрировал право собственности на 121 объект недвижимого имущества для его последующей передачи гражданам из числа ранее депортированных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Такие заявления на госрегистрацию прав поступили в 16 территориальных подразделений комитета. При этом по данному вопросу не обращались в Алуштинский и Черноморский теротделы, а также в Евпаторийское, Керченское, Симферопольское, Феодосийское и Ялтинское городские управления комитета. При необходимости мы, безусловно, окажем содействие и остальным администрациям, которые помогают людям в обеспечении жильем», – заявил российский председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов.

В декабре 2016 года российский глава Крыма Сергей Аксенов вручил ключи от 90 квартир в Симферополе семьям репатриантов.