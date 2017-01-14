В Керчи одобрили проект строительства стеклотарного завода

В Керчи рабочая одобрилипроект консалтинговой компании «Севастопольинвест», которая предложила построить в городе стеклотарный завод. Об этом 13 января на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава городской администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

«С открытием завода в городе будет дополнительно создано 225 рабочих мест. К тому же проектом предусмотрено строительство двух домов для работников предприятия, 10% жилого фонда которых будет отдано в распоряжение муниципалитета», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Керчи не выполнили обещание отремонтировать Горьковский мост.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».