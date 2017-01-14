США не должны сокращать финансирование ООН – посол Саманта Пауэр

Посол США в ООН Саманта Пауэр призвала администрацию избранного президента США Дональда Трампа не сокращать финансирование ООН. Она предупредила, что это может нанести вред интересам Соединенных Штатов и быть на пользу Китая или России. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Мы идем впереди в мире, в частности, из-за лидерства в ООН», – сказала Пауэр 13 января на своей итоговой пресс-конференции в качестве американской представительницы в этой международной организации.

Сторонники Израиля в Конгрессе США представили законопроект, предусматривающий прекращение финансирования ООН со стороны США. Такова была их реакция на принятие в Совете безопасности ООН резолюции, осуждающей строительство Израилем поселений на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

США являются крупнейшим донором ООН, внося 22% регулярного операционного бюджета и четверть бюджета для функционирования миротворческих миссий.