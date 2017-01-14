В аэропорту Симферополя увеличился пассажиропоток – минтранс России

Международный аэропорт «Симферополь» в период новогодних праздников (с 26 декабря по 8 января) обслужил более 90 тысяч пассажиров, что на 3,5% превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в пресс-службе российского минтранса.

«В пиковый период новогодних праздников с 26 декабря по 8 января крупными российскими аэропортами обслужено около 4 млн пассажиров. Московские аэропорты обслужили почти 2,9 млн пассажиров. Среди лидеров аэропорт Пулково – около 500 тыячс пассажиров (+30%), Сочи – 150 тысяч пассажиров (+9%) и Симферополь – свыше 90 тысяч пассажиров (+3,5%)», – сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

По словам Соколова, за 2016 год российские авиакомпании перевезли более 88 млн человек.

Накануне сообщалось, что в период новогодних праздников в Крыму побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».