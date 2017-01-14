Зенитно-ракетный комплекс С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Зенитно-ракетный полк Южного военного округа России, оснащенный комплексом С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом 14 января информирует ТАСС.

«Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха», – отметил командующий 4 армией ВВС и ПВО России Виктор Севастьянов.



По его словам, возможности нового комплекса позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.

Накануне военный эксперт Сергей Згурец заявил, что комплекс С-400 «Триумф», расположенный в аннексированном Крыму, представляет опасность для Украины и соседних с ней стран.

Каждый комплекс С-400 способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел 36 целей с наведением на них до 72 ракет.



