Крымский.Пармезан: Жесткий Трамп, гибкий Бахарев и уволенный чиновник-танцор

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 14 января Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в мире и в Крыму.

Как команда нового президента США Дональда Трампа накажет Владимира Путина за Крым, сколько еще реконструкций понадобится центру Симферополя и почему так бесславно закончилась карьера подконтрольного Кремлю главы Крымавтодора? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.