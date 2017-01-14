«Восток в миниатюре»: польские путешественники по Крыму. Часть 4

В 19 веке Крым стал местом настоящего паломничества вояжеров, путешественников и туристов самых разных национальностей. Жаждавшие увидеть античные руины и некогда грозных крымских татар, они исходили полуостров вдоль и поперек, тщательно описывая увиденное. Программа «Крымские истории» продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму, и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. В этом выпуске – путевые впечатления от Севастополя.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.

Время эфира: 18:50 – 19:00 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.