В Севастополе будут судить мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолентней

В Севастополе будут судить местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления Следкома Севастополя.

В ведомстве отмечают, что 32-летний мужчина, проживающий в квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Октябрьской Революции, на протяжении длительного времени испытывал от соседей, проживающих «сверху» неудобства в виде постоянных шумов и периодических «затоплений» его квартиры.

«В один из дней июля 2016 года из квартиры соседей вновь стали доноситься громкие звуки. Услышав, что из квартиры соседей кто-то вышел, он взял молоток и направился в подъезд. Увидев там 12-летнюю дочь соседей, мужчина нанес ей несколько ударов молотком по голове. Девочке удалось выбежать на улицу, где прохожие оказали ей первую помощь и вызвали медиков», – отмечают в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.