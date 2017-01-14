В Симферополе сообщают о начале ремонта дорог

В Симферополе, с улучшением погодных условий, 14 января ремонтные бригады приступили к ремонту дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«На данный момент 81 улица требует ремонта, речь идет о магистральных улицах и проездах. Общая площадь поврежденного асфальта составляет 89 911 квадратных метров, в рамках гарантийных обязательств подрядчики отремонтируют 8 тысяч квадратных метров асфальта», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для оперативного выявления повреждений дорожного покрытия администрацией крымской столицы инициирована работа интерактивной карты повреждений дорожного покрытия.

По словам подконтрольного Кремлю главы Симферополя Геннадия Бахарева, на данные работы необходимо 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Симферополе нужно будет осуществить ремонт части дорог, которые уже ремонтировались в прошлом году.