«Исламское государство» начало наступление на город Дейр-аз-Зор в Сирии

Боевики группировки «Исламское государство» 14 января начали наступление на контролируемый правительством Сирии город Дейр-аз-Зор, который находится на востоке страны. Об этом сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» – основанная в Великобритании наблюдательная организация.

По этим данным, шесть больших взрывов произошли в городе, когда боевики начали бой с правительственными войсками. Сирийские правительственные военные самолеты нанесли ответные удары по позициям экстремистской группировки. Десятки человек погибли.

Группировка «Исламское государство», которая контролирует большую часть провинции Дейр-аз-Зор, держит столицу провинции в осаде с 2014 года.

Правительственные войска пережили осаду благодаря поставке воздушным путем гуманитарной помощи, оружия и боеприпасов. Соседний с городом военный аэропорт все это время оставался под контролем правительственных сил. Сирийские оппозиционные активисты сейчас сообщают, что бои идут также в районе этого военного аэропорта.