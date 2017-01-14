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Новости

«Исламское государство» начало наступление на город Дейр-аз-Зор в Сирии

Остатки самолета правительственных сил Сирии, сбитого в провинции Дейр-аз-Зор, июль 2016 года

Остатки самолета правительственных сил Сирии, сбитого в провинции Дейр-аз-Зор, июль 2016 года

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Боевики группировки «Исламское государство» 14 января начали наступление на контролируемый правительством Сирии город Дейр-аз-Зор, который находится на востоке страны. Об этом сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» – основанная в Великобритании наблюдательная организация.

По этим данным, шесть больших взрывов произошли в городе, когда боевики начали бой с правительственными войсками. Сирийские правительственные военные самолеты нанесли ответные удары по позициям экстремистской группировки. Десятки человек погибли.

Группировка «Исламское государство», которая контролирует большую часть провинции Дейр-аз-Зор, держит столицу провинции в осаде с 2014 года.

Правительственные войска пережили осаду благодаря поставке воздушным путем гуманитарной помощи, оружия и боеприпасов. Соседний с городом военный аэропорт все это время оставался под контролем правительственных сил. Сирийские оппозиционные активисты сейчас сообщают, что бои идут также в районе этого военного аэропорта.

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