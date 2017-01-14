В российском минздраве Крыма опровергли информацию об утечке фенола в керченской больнице

Подконтрольное Кремлю министерство здравоохранения Крыма опровергло информацию о возможной утечке фенола или карболовой кислоты в подвале керченской детской больницы и последующей эвакуации пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства, сообщает «Крыминформ».

«Дети из этого корпуса не эвакуированы, а переведены в соседний. У них проблемы с канализацией в корпусе. Ищут причину этого коммунального коллапса, потому что здание старое. А детей перевели, чтобы им было комфортно, потому что присутствует запах фекалий», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в указанном медучреждении давно не применяются ни фенол, ни карболовая кислота.

12 января сообщалось, что в детской больнице №1 в Керчи произошла утечка фенола, в связи с чем пациенты были эвакуированы в другие корпуса больницы.