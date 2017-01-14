Зубков передумал продавать крымских львов и тигров в Китай

Хозяин крымского сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков отказался от идеи продажи львят и тигрят в Китай. Об этом он сообщил корреспонденту Крым.Реалии, находясь в командировке Китае.

Прошлой зимой, будучи в Китае с рабочим визитом, Олег Зубков достиг договоренности с китайскими зоопарками о поставках туда львов и тигров из Крыма.

«В Китае есть большой спрос на львов и тигров, но реализовать планы по их доставке туда из Крыма нет возможности из-за очень сложной логистики», – рассказал Олег Зубков.

Бизнесмен отмечает, что с 2014 года связь с внешним миром для его зоопарков полностью утрачена на неопределенное время. Даже с российскими зоопарками крайне сложно делать обмены и продажи зоопарковых питомцев.

В таких условиях рост коллекции животных приносит бизнесмену не доходы, а дополнительные расходы.

«В моих парках львы и тигры активно размножаются, но рост коллекции этих крупнейших хищников это и значительный рост расходов по их содержанию. Это при Украине не было проблем с мясом для кормления львов. Сегодня достать корма для зоопарка огромная проблема и огромные деньги», – отметил Олег Зубков.

Ялтинский зоопарк «Сказка» первый крупный частный зоопарк на постсоветском пространстве. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. И зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган» являются контактными зоологическими парками.