Трамп отреагировал на отказ конгрессмена Льюиса от участия в инаугурации президента США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен Джон Льюис должен больше заниматься проблемами своего округа. Такой была реакция Трампа на заявление Льюиса об отказе от участия в церемонии инаугурации 45-го американского президента.

«Конгрессмен Джон Льюис должен тратить больше времени на ремонт и помощь его района, который находится в ужасном состоянии и разваливается (не говоря уже о ситуации с преступностью), вместо фальшивых нареканий на результаты выборов. Все разговоры, разговоры, разговоры – никаких действий или результатов. Обидно!» – написал Трамп в Твиттере.

По меньшей мере восемь членов американского Конгресса ранее заявили, что 20 января намерены бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, указывая, в частности, на то, что российское вмешательство в выборы могло помочь в избрании 45-го президента США.

«Я не вижу этого избранного президента законным президентом», – указал член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис в программе телеканала NBC «Встреча с прессой», которая выйдет в эфир 15 января.

«Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон», – отметил Льюис, обращаясь к данным разведки США о вмешательстве России.

Другие законодатели-демократы, объявили о своих планах пропустить инаугурацию Трампа, среди причин своего демарша также называли неуважение Трампом женщин, меньшинств и иностранцев.

44-й президент США демократ Барак Обама завершает пребывание в должности 20 января. В этот день присягу составит 45-й президент США республиканец Дональд Трамп, который на ноябрьских выборах 2016 победил демократического кандидата Хиллари Клинтон.