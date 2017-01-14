Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Трамп отреагировал на отказ конгрессмена Льюиса от участия в инаугурации президента США

Смотреть комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен Джон Льюис должен больше заниматься проблемами своего округа. Такой была реакция Трампа на заявление Льюиса об отказе от участия в церемонии инаугурации 45-го американского президента.

«Конгрессмен Джон Льюис должен тратить больше времени на ремонт и помощь его района, который находится в ужасном состоянии и разваливается (не говоря уже о ситуации с преступностью), вместо фальшивых нареканий на результаты выборов. Все разговоры, разговоры, разговоры – никаких действий или результатов. Обидно!» – написал Трамп в Твиттере.

По меньшей мере восемь членов американского Конгресса ранее заявили, что 20 января намерены бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, указывая, в частности, на то, что российское вмешательство в выборы могло помочь в избрании 45-го президента США.

«Я не вижу этого избранного президента законным президентом», – указал член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис в программе телеканала NBC «Встреча с прессой», которая выйдет в эфир 15 января.

«Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон», – отметил Льюис, обращаясь к данным разведки США о вмешательстве России.

Другие законодатели-демократы, объявили о своих планах пропустить инаугурацию Трампа, среди причин своего демарша также называли неуважение Трампом женщин, меньшинств и иностранцев.

44-й президент США демократ Барак Обама завершает пребывание в должности 20 января. В этот день присягу составит 45-й президент США республиканец Дональд Трамп, который на ноябрьских выборах 2016 победил демократического кандидата Хиллари Клинтон.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG