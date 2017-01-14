В Москве активисты провели акцию в поддержку политзаключенных, 40 человек задержаны

В Москве (Россия) 14 января гражданские активисты провели акцию в поддержку политзаключенных, в частности за освобождение Ильдара Дадина. Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщает, что вскоре после начала акции полиция стала задерживать собравшихся. Всего российские правоохранители задержали около 40 человек, сообщают правозащитники.

Один из задержанных, Владимир Залищак написал в Твиттере, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.

По сообщению правозащитников, к данному часу задержанных и доставленных активистов из ОВД «Мещанский» отпустили без составления протоколов. Еще 14 человек доставили в ОВД «Басманный», к ним не пускают адвоката.

Ильдар Дадин был первым в России осужден за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в карельской колонии. ФСИН объявила, что проверила жалобы Дадина, но не нашла им подтверждения.