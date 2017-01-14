Крымчанин стал тренером сборной России по городошному спорту

Одним из тренеров сборной команды России по городошному спорту утвержден крымчанин Александр Бабич. В состав российской сборной также включены три воспитанника крымской детской спортивной школы № 6 – Юрий Волохов, Сергей Прокопович и Виталий Волков, сообщает подконтрольное Кремлю министерство спорта Крыма.

«Все они в этом году готовятся выступить на Первенстве Европы в белорусском городе Молодечно. Отделение городошного спорта Ялтинской спортивной школы было сильнейшим еще при Украине. Не потерялась эта школа и на просторах Российской Федерации», – отмечено в сообщении нынешнего министерства.

Накануне ассоциация национальных антидопинговых агентств призвала устранить спортивные организации России из всех международных спортивных соревнований, перенести из страны все международные соревнования и наложить мораторий на назначение новых международных соревнований, пока там не произойдет существенный прогресс в борьбе с допингом.