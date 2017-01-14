Премьер Польши приветствует военных США в своей стране

В городе Жагань вблизи польско-немецкой границы военных США 14 января поприветствовала премьер-министр Польши Беата Шидло. Об этом сообщает Польское радио.

Глава польского правительства заявила, что прибытие военных с «лучшей и сильнейшей армии мира» – это важный день для Польши и для Европы. По ее словам, присутствие солдат 3-й бронетанковой бригады боевой группы США предусмотрена оборонной стратегией правительства.

Первые 250 американских солдат прибыли неделю назад самолетами во Вроцлав. В последующие дни в Польшу въезжали дежурные группы – прежде всего в город Жагань вблизи польско-немецкой границы, где будет содержаться командование тяжелой бригады.

Танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы Paladin прибыли в конвое два дня назад. Окончательно бронетанковая бригада будет насчитывать 3,5 тысячи солдат.

Россия резко критикует прибытия новых войск в страны Восточной Европы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия «угрожают интересам и безопасности» России.

В НАТО настаивают, что эти шаги носят чисто оборонительный характер.

Они имеют целью придать уверенности восточноевропейским союзникам США в НАТО которые обеспокоены агрессивностью России после оккупации ею украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

Решение разместить эти войска США приняли еще в 2014 году.